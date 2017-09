Redford e Fonda ambientalisti a Venezia: "Salviamo il pianeta"

Venezia, (askanews) - Poca politica per Jane Fonda e Robert Redford, a Venezia per ritirare un premio alla carriera. I due miti del cinema americano hanno girato da poco "Our souls at night", film sull'amore nella terza età prodotto da Netflix; niente dichiarazioni anti Trump ma una sottolineatura sulle responsabilità che abbiamo nei confronti del pianeta terra.

"Non posso parlare della nostra situazione attuale perché significa parlare di politica e non siamo qui per questo" ha detto redford. "Voglio solo dire che credo che ci sia speranza per il futuro, è l'unica cosa su cui possiamo far conto. Oggi non abbiamo molta speranza; dovremmo pensare al futuro e chiederci "dove posso trovare speranza?". E' la cosa più sana da fare"

"Io credo che la cosa più importante sia salvare il pianeta" ha detto Fonda. E per questo molte cose dovranno cambiare. Specialmente nel nostro paese... Tutti dobbiamo fare quello che possiamo per bloccare un disastro ambientale".

E Redford ha concluso: "Se abbiamo a cuore le generazioni future, abbiamo una responsabilità. Abbiamo un solo pianeta, ed è stato già abbastanza massacrato per lo sviluppo, per il profitto. Se ci interessano i nostri figli e nipoti dobbiamo fare tutto quello che possiamo per salvare il pianeta".