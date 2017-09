"Uccidiamo solo i neri", la frase choc del poliziotto Usa

Cobb County (askanews) - "Uccidiamo solo le persone nere". Così un poliziotto americano ha tranquillizzato una donna fermata per un controllo in Georgia. Un dialogo registrato dalla telecamera di bordo della macchina e diffuso dalla polizia di Cobb County. "Usa il telefono, è lì vicino", dice lui. "Io non voglio abbassare le mie mani - risponde la donna - Ho visto troppi video di poliziotti". A questo punto l'incredibile risposta: "Ma tu non sei nera, ricorda che noi uccidiamo solo le persone nere, uccidiamo solo le persone nere, ok? In tutti i video che hai visto, hai visto persone bianche uccise?".

Il poliziotto dopo le polemiche ha lasciato il suo posto di lavoro, annunciando la pensione anticipata.