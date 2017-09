Valentino Rossi cade e si frattura perone e tibia, stop Mondiale

Brutto incidente per Valentino Rossi durante un allenamento in enduro. Il Dottore è caduto riportando fratture di perone e tibia. Il pilota della Yamaha ha trascorso la notte all'ospedale di Urbino per poi essere operato ad Ancona. È addio al Mondiale? Per il momento sfuma la rincorsa in MotoGp, che lo vede attualmente al quarto posto a una decina di giorni dalla gara di Misano. L'assenza dalle piste - secondo un primo bollettino - sarebbe di almeno 50 giorni e lo costringerebbe a saltare perlomeno due gare. Già il 25 maggio scorso Rossi era incorso in un incidente durante un allenamento, infortunandosi al torace facendo motocross a Cavallara, vicino a Tavullia. Il nuovo infortunio è molto simile a quello del 2010 quando cadde nelle libere al Mugello procurandosi la rottura scomposta ed esposta di tibia e perone della gamba destra. Ritornò alle gare dopo soli quaranta giorni.