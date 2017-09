Venezia74, a Michele Placido il Premio Pietro Bianchi

Venezia (askanews) - Per la capacità di coniugare autorialità e protagonismo, per l'attenzione non solo al valore della cultura ma al racconto della società. Sono le motivazioni con cui Michele Placido ha ricevuto a Venezia il Premio Pietro Bianchi che i Giornalisti Cinematografici Sngci assegnano tradizionalmente nel corso della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. "Sono contento, sono felice, per certi aspetti è il premio più importante della mia carriera, ci sono stati David di Donatello e premi internazionali, però questo compendia un po' il mio lavoro di questi anni".

Placido è a Venezia anche per la presentazione della serie "Suburra", prima produzione originale Netflix italiana, di cui cura la regia insieme a Andrea Molaioli e Giuseppe Capotondi.