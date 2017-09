Venezia74, Placido: basta cinema per un anno, mi dedico al teatro

Venezia (askanews) - "Sto lavorando a due testi teatrali, il futuro sarà un anno di relax dal cinema e dalla televisione". Lo ha annunciato Michele Placido dalla Mostra cinematrografica di Venezia. "Lavorerò come regista e come attore a teatro su 'Sei personaggi in cerca d'autore a Catania e poi con Anna Bonaiuto interpreterò un testo di Schmitt, 'Piccoli crimini coniugali'"