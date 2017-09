Venezia74, Placido: Roma? Brutta aria, bisogna cominciare da capo

Venezia (askanews) - "C'è una brutta aria, speriamo per il bene di Roma che, chiunque sia il sindaco, risollevi Roma, bisogna ricominciare tutto da capo". Lo ha detto Michele Placido dalla mostra del Cinema di Venezia dove ha ricevuto il Premio Pietro Bianchi. "Tutti stanno parlando male di Roma, questo fa capire anche una cosa, che in verità le cose sono precipitate da anni, la Raggi ha raccolto una eredità spaventosa, forse non se ne è resa conto, poteva, non solo lei ma soprattutto il partito, sostenerla e prepararla di più".