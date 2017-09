Di Maio a Cernobbio: chi vuole governare deve parlare con tutti

Milano, 2 set. (askanews) - "Io credo nel primato della politica, quindi una forza come l'M5s che si candida a governare il Paese deve parlare con tutti, raccontando la propria idea di governo del Paese ed è per questo che io ho accettato questo invito". Così Luigi di Maio, al suo arrivo al forum Ambrosetti, ha risposto alle critiche di una parte del M5S per la sua partecipazione a Cernobbio. Il vicepresidente della Camera è giunto a Villa d'Este assieme al sindaco di Torino, Chiara Appendino.

"Tenevo molto a raccontare quello che significa per noi governare un Paese come l'Italia, in un momento come questo - ha spiegato Di Maio - raccontare le nostre idee e tutto quello che abbiamo messo nel nostro programma di governo, inclusa la volontà di presentare una squadra di governo prima delle elezioni politiche, che è un fatto inedito che faremo noi come M5s prima delle elezioni della primavera 2018".