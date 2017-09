Di Maio a Cernobbio: M5s ultima speranza per il Paese

Cernobbio (CO), 2 set. (askanews) - "Io credo che siamo l'ultima speranza per il Paese e questa responsabilità io, e tutto il Movimento, la sentiamo, ed è per questo che è nostro dovere parlare con tutti, anche con chi non la pensa come noi,

mantenendo le nostre idee". Lo ha dichiarato Luigi di Maio, vicepresidente della Camera per il M5s, al suo debutto al forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio.

"Io credo che l'M5s sia l'unica speranza per questo Paese - ha aggiunto Di Maio, al suo arrivo a Villa D'Este - abbiamo avuto una serie di presidenti del consiglio e partiti che in questo anno ci avevano raccontato di voler cambiare le cose, ma che in

realtà sono stati vittime di loro stessi". "I vecchi partiti si sono autodistrutti - ha concluso Di Maio - perchè non avevano le mani libere per cambiare le cose".