Harvey, un angelo alla guida di un mega truck aiuta i texani

Houston (askanews) - La passione di Zub Ferrell lo porta di solito a correre su terreni estremi, fra fango e pietre, per godersi al massimo la potenza del suo "mega truck", un enorme veicolo montato su ruote sovradimensionate. In questi giorni invece si dedica a una missione ben più importante: usare il suo mezzo in grado di attraversare strade e terreni allagati per portare acqua, cibo e qualsiasi altro genere di aiuto alle persone rimaste isolate dopo il passaggio della tempesta Harvey in Texas.