Pensioni, Poletti: su alcuni punti possibili interventi

Cernobbio (askanews) - Sulle pensioni per il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti "c'è la possibilità di intervenire".

Parlando a margine della 43esima edizione del Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio, Poletti ha detto che "c'è un confronto aperto con il sindacato" sul tema delle pensioni. "Ci sono diverse tematiche in discussione, quindi considero che su alcuni punti ci sia la possibilità di intervenire - ha spiegato ai giornalisti che gli chiedevano se fossero previsti altri interventi nella legge di Bilancio - Naturalmente anche qui oggi facciamo una discussione di merito, riferita a quale tipologia di problemi da affrontare". "La dimensione economica - ha aggiunto tuttavia Poletti - è un vincolo che naturalmente dovremo tenere in considerazione".