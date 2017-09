Venezia74, Jane Fonda e Robert Redford illuminano il red carpet

Venezia (askanews) - Lei in azzuro con un abito scintillante come i suoi occhi, arricchito da applicazioni di cristalli e fiori firmato Marchesa, lui in smoking nero e accompagnato dalla moglie Sibylle Szaggars. Jane Fonda e Robert Redford hanno illuminato il red carpet della 74esima Mostra d'arte cinematografica di Venezia. Una passerella notturna sul tappeto rosso, poco prima della proiezione del loro ultimo film "Le nostre anime di notte". La coppia cinematografica, per la quarta volta insieme nello stesso film, ha ricevuto a Venezia il Leone d'oro alla carriera.