Fernando Alonso diventa socio onorario del Real Madrid

Madrid (askanews) - Dalla monoposto alla regina delle squadre di calcio. Fernando Alonso è diventato socio onorario del Real Madrid. Il pilota della McLaren è stato nominato ambasciatore dei Blancos con una cerimonia nel box del Santiago Bernabeu:

"Oggi vogliamo rendere omaggio a uno dei più grandi sportivi spagnoli della storia oltre che nostro tifoso - ha detto il presidente del Real Madrid, Florentino Perez - Fernando è riuscito a realizzare quello che nessun pilota spagnolo era stato in grado di raggiungere, diventando campione del mondo di Formula 1. Sei un ambasciatore speciale del nostro club. Tu rappresenti al meglio i nostri valori" ha concluso Perez,

"Non mi perdo nulla di quello che succede al Real Madrid - ha replicato Alonso - non mi perdo i momenti difficili e neanche i grandi festeggiamenti. Mio padre, che era giocava come portiere, mi ha insegnato i valori del club e fin dalla mia infanzia ho apprezzato enormemente questi colori".