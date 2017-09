La suora rap che aspetta il Papa in Colombia: "Canterò per lui"

Roma, (askanews) - Suor Maria Valentina de Los Angeles è la suora rap di Bogotà che si prepara ad accogliere Papa Francesco, in Colombia, dove il Pontefice arriva il 6 settembre. Questa religiosa sui generis preferisce la strada ai sandali, il canto come strumento di evangelizzazione. Ha superato numerosi concorsi e ora fa parte del gruppo musicale che accompagnerà il soggiorno del Papa in Colombia, dal 6 al 10 settembre.

"E' quello che il Papa ci invita a fare, ovvero essere gioiosi e allegri, a essere una comunità, di toccare i poveri, di essere semplici e quale modo migliore di farlo se non con la musica?", dice suor Maria Valentina.

Ventotto anni, la suora rap è diventata famosa lo scorso anno dopo aver partecipato a un concorso televisivo dal titolo "A un altro livello".

"Quello che è fantastico del rap è che resta facilmente in testa e quando c'è la profondità della verità, di Cristo, è ancor più penetrante".

"Il mio sogno è essere una buona religiosa prima di tutto e poi fare musica. Vorrei arrivare alla gente e far sì che non si innamorino di me ma di Gesù".