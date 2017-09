George Clooney e Amal erano le star più attese del week end alla Mostra del cinema di Venezia: lui è apparso sorridente dopo gli applausi al suo film, "Suburbicon", lei ha sfilato con abito color glicine e nuova acconciatura.

Ammiratissima come sempre Julianne Moore, in abito color oro, ma il vero entusiasmo nel week lo ha scatenato però una delle grandi Signore del cinema, Helen Mirren: interprete insieme a Donald Sutherland del primo film americano di Paolo Virzì, "The Leisure Seeker". Radiosa e disponibile ha firmato autografi, salutato, risposto all'entusiasmo del pubblico. Ma si sa, lei, ormai si sente italiana, visto che vive gran parte dell'anno nella sua casa in Salento.

E a proposito di grandi dame del cinema, con una delle sue proverbiali scollature, ha sfilato sul red carpet Susan Sarandon, più bella e solare che mai. L'abbraccio sul tappeto rosso con una grande stella del cinema italiano, Claudia Cardinale, ha scatenato i flash dei fotografi.