Al via manifesto Cibo per la mente. Messa: Italia protagonista

Roma, (askanews) - Attuare politiche ambiziose

che sblocchino il grande potenziale del settore agroalimentare

europeo e gli consentano di conquistare un ruolo di primato nel

mondo. E' l'obiettivo del manifesto 'Cibo per la mente' presentato a Roma dal fondatore di Formiche Paolo Messa con il coinvolgimento dei ministri delle Politiche agricole Maurizio

Martina e dell'Istruzione Valeria Fedeli

Il manifesto, ha spiegato Messa, "è un'iniziativa promossa da numerose associazioni di Confindustria ed è uno strumento per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni affinché si investa di più in innovazione e ricerca e in particolare nel campo della agricoltura e dell'industria alimentare".

"La sfida chiave - ha sottolineato - è riuscire a vincere una partita in Europa dove si stanno definendo programmi, progetti e anche numerosi investimenti. Il nostro Paese può essere protagonista. L'idea che emerge da questo manifesto è che sì: abbiamo gli strumenti come ricerca e come industria per vincere questa sfida".