E' morto Gastone Moschin, tra i mattatori di "Amici Miei"

Roma (askanews) - L'amico Rambaldo Melandri se ne è andato. E' morto all'età di 88 anni, all'ospedale Santa Maria di Terni, Gastone Moschin. L'attore nato l'8 giugno del 1929, in provincia di Verona, inizia la sua carriera di attore a teatro, poi negli anni Cinquanta approda al cinema sia come doppiatore che come attore. Il debutto nel 1955 in La rivale di Anton Giulio Majano, l'esordio nella commedia all'italiana quattro anni dopo con L'audace colpo dei soliti ignoti di Nanni Loy. Attore poliedrico si impone al grande pubblico con "Amici miei", il film diretto da Mario Monicelli che poi diventa una saga e nel quale interpreta il ruolo dell'architetto Rambaldo Melandri al fianco degli inseparabili compagni di zingarate Ugo Tognazzi, Philippe Noiret, Adolfo Celi e Duilio Del Prete. Nel 1973 recitò anche per Francis Ford Coppola che lo chiama nel ruolo di don Fanucci, estorsore nella New York di inizio Novecento, nel Padrino parte seconda.