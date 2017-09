Gino Strada: dire che i vaccini fanno male è una grossa fesseria

Milano (askanews) - Per il fondatore di Emergency, Gino Strada, dire che i vaccini "fanno male" è "una fesseria". Lo ha detto a margine della presentazione di Casa Emergency, nuova sede dell'ong. "Al di là dei decreti fatti, questi sono dettagli, non ho dubbi sul fatto che i vaccini sono stati un passo avanti fondamentale nella storia della medicina, poi come tutti i farmaci hanno effetti collaterali" ha affermato il medico. "Bisogna stare attenti a posizioni che possono essere anche pericolose, dire che fanno male tout court è una grossa fesseria. Io ho vaccinato i miei figli e ed è dovere dello Stato proteggere la comunità" ha aggiunto Strada.