Jennifer Lawrence a Venezia: La mia sfida in Mother! e i miei fan

Roma (askanews) - Ne ha fatta di strada Jennifer Lawrence da quando interpretava Katniss in "Hunger Games". "La più talentuosa giovane attrice di tutta l'America", come l'ha definta "Rolling Stone", premio Oscar per "Il lato positivo", Golden Globe per "American Hustle" e "Joy", è arrivata alla Mostra di Venezia con il suo compagno, il regista Darren Aronofsky, per presentare "Mother!", una sorta di horror d'autore in cui interpreta una giovane donna la cui vita viene sconvolta dall'improvviso arrivo di due estranei.

"E' stato un ruolo completamente diverso da quelli recitati finora. Ho scoperto anche un lato della mia personalità con il quale non ero in contatto, che non conoscevo. Abbiamo fatto delle prove molto rigorose per tre mesi. Darren mi ha aiutato ad entrare in contatto con una parte di me. E' stato difficile: non ero mai stata spinta ad uscire da me stessa prima".

Jennifer ora tornerà a vestire i panni della mutante Mystica in "X-Men: Dark Phoenix", di nuovo al fianco di James McAvoy e Michael Fassbender. Un ruolo che le ha dato un'ulteriore popolarità. E a proposito del suo rapporto con i fan, la Lawrence ha affermato. "E' proprio grazie ai fan che posso fare quello che amo. Recitare è la cosa che amo fare, amo il mio lavoro, e senza di loro non potrei farlo. Non ci sono parole sufficienti per esprimere la gratitudine che provo verso le persone che mi aspettano qui fuori. Sono felice di firmare tutti gli autografi che posso, salutare tutte le persone che posso, ma delle volte esco per fare la spesa, o per andare a un ristorante e devo traovare un equilibrio: non voglio accettare che qualcuno mi possa impedire di prendere un aeroplano e non fare una foto con un fan se sono struccata. E non voglio sapere a quanti siti di moda non piace il mio pigiama. Quindi qualche volta dico no. Per me è importante mettere questi limiti".