Ligabue riparte da Rimini con il tour "Made in Italy-Palasport"

Roma, (askanews) - E' ripartito dall'"Rds Stadium" di Rimini, lunedì 4 settembre, il tour "Made in Italy - Palasport 2017", che vede Luciano Ligabue protagonista nei palasport di tutta Italia per presentare alcuni brani dell'ultimo album, oltre ai suoi grandi successi.

Durante il concerto di Rimini e tutte le successive date del tour, si vedono in anteprima le prime immagini di "Made in Italy", terzo film di Ligabue (dopo "Radiofreccia" e "Da zero a dieci"), nelle sale a inizio 2018.

La pellicola prodotta da Domenico Procacci per Fandango e

distribuito da Medusa Film, vede il ritorno di Stefano Accorsi

nei panni del protagonista, dopo "Radiofreccia", ma questa volta

sarà in compagnia di Kasia Smutniak e altri attori come Fausto

Maria Sciarappa, Walter Leonardi, Filippo Dini, Tobia De Angelis, Alessia Giuliani e Gianluca Gobbi.

Prossime tappe: 6 settembre a Lugano, 8-9 settembre al forum di Assago di Milano, 12, 13, 15, 16, 18 settembre al Palalottomatica di Roma, il 20 settembre al Pala Florio di Bari, il 22 e 23 settembre al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 25 e 26 all'RDS Stadium di Genova, il 28 settembre al Pala Bigi di Reggio Emilia, il 30 settembre e il primo ottobre alla Fiera di Brescia, il 3 ottobre al Pala Arrex di Jesolo (Venezia), il 5 ottobre alla Zoppas Arena di Conegliano (Treviso), il 7 ottobre al Pala Onda di Bolzano, il 10 e 11 ottobre al Pala Alpitour di Torino, il 13 e 14 ottobre al Pala Bam di Mantova, il 16 ottobre al Pala Prometeo di Ancona, il 18 ottobre all'Adriatic Arena di Pesaro, il 20 e 21 ottobre all'Arena Spettacoli PD Fiere di Padova, il 23 e 24 ottobre al Pala Rubini AlmaArena di Trieste, il 27 e 28 ottobre all'Unipol Arena di Bologna, il 3 e 4 novembre alla Fiera "Padiglione E" di Cagliari.