Merkel annuncia: stop a trattative su adesione Turchia in Ue

Roma, (askanews) - A tre settimane dalle elezioni tedesche, è tempo di bilanci per la cancelliera tedesca Angela Merkel, che il 24 settembre correrà per un quarto mandato. In un intervento al Bundestag, la Camera bassa del Parlamento, la leader della Cdu davanti ai deputati ha dichiarato:

"Il fatto che la Corea del Nord si trovi a una certa distanza non deve impedirci di trovare una soluzione diplomatica. L'Europa ha una voce importante nel mondo e deve usare questa voce in questa situazione"

"Discuteremo inoltre - proporrò che se ne parli al Summit europeo di ottobre - della nostra futura relazione con la Turchia, compresa la questione sulla sospensione o l'abbandono delle trattative di adesione".