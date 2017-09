Montali: il golf deve diventare uno sport da prima pagina

Courmayer (askanews) - "Nel progetto Ryder Cup uno degli obiettivi è quello della valorizzazione dei giovani e del talento. Lavoreremo sulla valorizzazione del talento, dell eccellenza e della meritocrazia e vorrei, nei prossimi anni, nell'immaginario collettivo, come lo è stato per altri sport, lo sci, il tennis, i nostri giovani cominciassero a vincere tornei internazionali, tornei a livello mondiale e diventassero delle icone sportive che diano al golf la possibilità di diventare veramente uno sport da prima pagina". Lo ha detto Gian Paolo Montali, direttore generale del Progetto Ryder Cup 2022 e direttore tecnico delle squadre nazionali Fig a margine dell'evento "La Ryder Cup sul Monte Bianco".

Per Montali l'Open d Italia di golf (il prossimo in programma al Golf Club Milano, 12-15 ottobre, ndr) è la punta dell'iceberg del progetto Ryder Cup, uno dei motivi per cui ci è stata assegnata questa competizione è perché abbiamo promesso di fare undici Open d Italia nei prossimi 11 anni con un montepremi di 7 milioni di euro. Dovremo essere all altezza dal punto di visto organizzativo. Questi sforzi sono stati fatti per dimostrare al mondo intero che in Italia si può fare un Open ad altissimo livello con questo montepremi. Abbiamo un comitato organizzativo che ha esperienza e know how straordinario. Quindi l'appuntamento è con la Road to Rome nella piazza più importante di Monza e poi all Open d Italia a Monza dove vogliamo avere più gente possibile che cominci ad apprezzare e ad amare questo sport straordinario".