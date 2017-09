MotoGp, a Misano apre il Tornado special color dell'Aeronautica

Misano Adriatico (askanews) - Il Gp di MotoGp di San Marino e della Riviera di Rimini, orfano di Valentino Rossi, infortunato, verrà aperto da una guest star d'eccezione: il caccia Tornado con livrea "Special color" del Reparto sperimentale volo dell'Aeronautica militare.

Domenica 10 Settembre 2017, il velivolo, con la livrea rossa, bianca e nera, realizzata per il 60esimo anniversario del 311esimo Gruppo Volo dell'Aeronautica, prima del via alla gara, eseguirà tre passaggi sul circuito di Misano Adriatico, in provincia di Rimini, dedicato alla memoria di Marco Simoncelli.

La speciale livrea celebrativa del caccia è stata ideata da Drudi Performance, designer di molti caschi dei piloti di MotoGp che ha eseguito anche alcuni lavori cromatici sulle vie di fuga del tracciato, ed è stata premiata con il "Best Paint Scheme Award" all'ultimo Royal International Air Tattoo, il più importante Air Show d'Europa.

Il binomio aerei-motori non è una novità per l'Aeronautica militare; domenica 3 settembre 2017, le Frecce Tricolori hanno sorvolato, come da tradizione, il circuito di Monza in occasione del Gran Premio d'Italia di Formula Uno.