Videomessaggio del Papa alla Colombia: "Io pellegrino di pace"

Roma, (askanews) - In Colombia come "pellegrino di speranza e di pace". Videomessaggio di Papa Francesco al "caro popolo della Colombia" alla vigilia del viaggio che Bergoglio si appresta a compiere nel paese sudamericano, dal 6 al 10 settembre.

"La pace è quella che la Colombia cerca e per il cui conseguimento lavora da molto tempo. Una pace stabile, duratura, perché possiamo vederci e trattarci come fratelli, non come nemici", ha detto il Pontefice.

E' incentrato sulla ricerca di pace e di riconciliazione il messaggio che Francesco lancia al Paese latinoamericano.

"Il mondo di oggi ha bisogno di consiglieri di pace e di dialogo. Anche la Chiesa è chiamata a questo compito, per promuovere la riconciliazione con il Signore e con i fratelli, ma anche la riconciliazione con l'ambiente che è una creazione di Dio e che stiamo sfruttando in modo selvaggio".