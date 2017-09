@astro_paolo live con Venezia: il mio red carpet è galleggiante

Venezia (askanews) - "Qui sono un po' fuori, ma immagino la situazione lì a Venezia e mi piacerebbe esserci. Passiamo spesso sopra l'Italia e sopra Venezia che è molto bella da qui, è strano ma è rossa, forse per i tetti visti da quassù. Mi sarebbe piaciuto fare il red carpet? Non lo so, di sicuro mi sarebbe piaciuto curiosare. All'ingresso ho cercato di fare il mio red carpet galleggiando ma non sono riuscito, se volete alla fine faccio un blue carpet o un flight space carpet".

Così l'astronauta italiano dell'Esa, Paolo Nespoli, in orbita sull'Iss per la missione Vita dell'Asi, parlando in collegamento con il Festival del cinema di Venezia dov'è stato presentato il docu-film "Expedition" di Alessandra Bonavina, di cui è protagonista.