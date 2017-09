Il Papa in Colombia, un'opportunità economica?

Roma, (askanews) - La visita del Papa in Colombia? Non solo questione di fede. Per i commercianti e gli imprenditori del Paese sudamericano, la trasferta di Francesco in Colombia, dal 6 al 10 settembre, rappresenta una grossa opportunità economica. Ma non per tutti.

Se infatti i fedeli sono a caccia di poster, stendardi, foulard, con impressi l'immagine di Bergoglio e lo slogan della visita ("Facciamo il primo passo"), per molti venditori di strada l'attività resta difficile.

"Le vendite sono veramente basse, non si vende granché e la polizia ci sta ostacolando molto, non possiamo lavorare bene", dice questa donna, arrivata da Cucuta.

"Ho ottenuto un credito per 800mila pesos e e non sono riuscita a vendere neanche per 100mila pesos. Ora rivogliono gli 800mila pesos", commenta con tristezza questa venditrice di Bogota.

Il Papa arriva il 6 settembre a Bogotà. Previsti incontri con il presidente colombiano, le autorità civili e religiose.