Nespoli fa l'attore, presentato a Venezia il docu-film Expedition

Venezia (askanews) - L'astronauta italiano dell'Esa, Paolo Nespoli, in orbita per la missione Vita dell'Asi, è il protagonista di un docu-film sulla sua vita e il suo lavoro, dal titolo "Expedition" a cura della regista Alessandra Bonavina. L'opera è stata presentata alla 74esima edizione del Festival del cinema di Venezia nel corso di un evento al quale ha partecipato in diretta lo stesso @astro_paolo, in collegamento dall'Iss.

"Non ho recitato un copione diverso dalla mia vita - ha detto - anzi, le telecamere si sono susseguite nelle varie attività quasi come se fosse un reality e non so se questo conta come essere attore".

Per @astro_paolo, che ha confessato di essersi ispirato per questa sua esperienza al film "2001 odissea nello spazio" non si è trattato del primo approccio con il mondo del cinema; in passato, infatti, è stato anche consulente per il film "Gravity" con George Clooney e Sandra Bullock.

"Volevano sapere - ha spiegato - cosa si prova a galleggiare, a girare, a lasciarsi andare e a fare queste cose ed è stata una cosa un po' inconsueta, poi quando ho visto il film sono rimasto sorpreso".

Nel corso del collegamento, Nespoli, parlando dell'importanza di tutelare il nostro pianeta, ha toccato temi come la cooperazione internazionale, l'ambiente e l'ecologia. Argomenti in primo piano anche a Venezia, a partire dal film presentato in apertura, "Downsizing" con Matt Damon.

"Guardando fuori dalla finestra - ha raccontato l'astronauta - a me sembra di vedere una nave in viaggio nell'universo; vuol dire che noi siamo i marinai di questa nave e dobbiamo lavorare tutti assieme perché, come su una nave, le risorse sono finite e dobbiamo gestirle correttamente e fare in modo che questa nave continui a mantenersi, ad andare avanti".

Infine a chi gli chiedeva se gli fosse piaciuto essere a Venezia per sfilare sul red carpet, Nespoli ha risposto così:

"All'ingresso ho cercato di fare il red carpet galleggiando ma non sono riuscito. Se volete, però, alla fine farò un bel blue carpet o flight space carpet".