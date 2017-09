O'Leary: per Alitalia presenteremo offerta vincolante

Napoli (askanews) - Il ceo di Ryanair, Michael O'Leary, ha confermato da Napoli che presenterà un'offerta vincolante per l'acquisto di Alitalia, ma solo sull'asset che riguarda il "lungo raggio".

"Presenteremo un'offerta vincolante prima della fine di settembre. Vediamo un futuro molto positivo per il lungo raggio di Alitalia in partnership con Ryanair. Abbiamo comprato nuovi aerei, Alitalia crescerà sul lungo raggio portando più lavoro e più turismo in Italia".

"Ci sono più soggetti che faranno offerte per Alitalia ai primi di ottobre, l'offerta di Ryanair sarà seria ed allettante, è orientata su piani di sviluppo nel futuro e spero che abbia successo, ma se non andrà a buon fine Ryanair continuerà a crescere in Italia e a essere un competitor di Alitalia".