Richard Hills: bene lavoro avviato da Federgolf su Ryder Cup 2022

Courmayeur, (askanews) - "Siamo fiduciosi sul lavoro avviato dalla Federgolf e dal Marco Simone Golf Club per l'organizzazione della Ryder Cup 2022 a Roma. E' stato anche messo a punto un programma per promuovere, attraverso la Ryder Cup, il turismo golfistico in Italia, come è avvenuto negli altri Paesi che hanno ospitato la manifestazione". Così Richard Hills, direttore della Ryder Cup, a margine della manifestazione "La Ryder Cup sul Monte Bianco , organizzata dalla Federgolf. "Siamo lieti di lavorare con la Federgolf, con il Marco Simone Golf Club e con il governo per la realizzazione del progetto Ryder Cup 2022", ha aggiunto.