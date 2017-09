Sicilia, Cesa: coalizione coesa intorno a Nello Musumeci

Palermo (askanews) - La campagna elettorale in Sicilia entra nel vivo. Il segretario nazionale dell'Udc, Lorenzo Cesa, ha presentato all'Ars di Palermo il sostegno del partito al candidato alla presidenza della Regione Siciliana Nello Musumeci.

"Occorre presentarsi con molta serietà, parlare di questioni che riguardano la vita dei siciliani. Ed è quello che vogliamo fare anche nel rapporto col presidente Musumeci. Portare nel programma delle cose da realizzare in regione. Cose che ci riguardano fortemente, cominciando dalla più grave, quella della disoccupazione giovanile per dare soluzioni e non più chiacchiere. Poi il tema della famiglia, delle povertà, e lo si fa solo attraverso un'azione seria e concreta che Musumeci può fare insieme a noi e a tutti gli altri di questa coalizione coesa".

Definito o quasi il quadro delle candidature e delle coalizioni Cesa guarda avanti.

"Stiamo ricostruendo il nostro partito - ha detto Cesa -, stiamo facendo un ottimo lavoro in tutta la Sicilia. Riteniamo di poter presentare delle liste competitive con delle persone che hanno alle spalle storie, un lavoro fatto sul territorio, che conoscono bene le realtà che vivono. Penso che l'Udc sarà una grane sorpresa alle elezioni regionali siciliane".

Nel centrodestra tornato unito si respira ottimismo. "Abbiamo contribuito - ha concluso Cesa -, sia a livello romano che in Sicilia, perché nascesse questa coalizione che pensiamo contenga persone, storie, che possono convivere e cercare di creare un'alternativa al malgoverno che c'è stato in questa regione".