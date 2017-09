Sicilia, Guerini: da Crocetta atto di grande responsabilità

Roma, (askanews) - "Da parte del presidente Crocetta c'è stato un atteggiamento di grande responsabilità, di disponibilità politica, e credo che vada ringraziato non solo per il lavoro svolto in questi anni ma anche per questi ultimi passaggi, per come li ha gestiti e le parole che ha detto e gli impegni che ha assunto che ci consentono di partire con vigore e slancio nella campagna elettorale per la Sicilia". Lo ha detto il coordinatore del Partito democratico Lorenzo Guerini, a margine della direzione del partito a Palermo, a proposito della rinuncia di Crocetta a candidarsi alla presidenza della Regione Sicilia.

Per Guerini "il centrosinistra senza il Pd più che un'utopia è una sciocchezza. Noi siamo una parte consistente, importante, senza la quale non è possibile fare il centrosinistra. Credo vadano apprezzate le parole di Pisapia di chiusura verso ipotesi minoritarie di ridotte identitarie".

"Mi pare - ha aggiunto Guerini - che ciò che si sta provando a organizzare alla nostra sinistra sia una risposta identitaria, chiusa, che non ha possibilità di vittoria, forse da qualche dirigente di Mdp c'è la voglia di danneggiare il Pd sulla pelle dei siciliani e consegnare la regione a un presidente di destra estrema o al pressappochismo dei 5 stelle".