Venezia, Paolo Nespoli attore per il docu-film "Expedition"

Venezia (askanews) - L'astronauta italiano dell'Esa, Paolo Nespoli, attualmente in orbita per la missione Vita dell'Asi, è il protagonista di un docu-film sulla sua esperienza, dal titolo "Expedition" a cura della regista Alessandra Bonavina. Il film è stato presentato alla 74esima edizione del Festival del cinema di Venezia con un evento al quale ha partecipato in diretta lo stesso @astro_paolo, in collegamento dall'Iss.

"La mia partecipazione a questo documentario è stata quella di fare le cose che faccio tutti i giorni, non ho recitato un copione diverso dalla mia vita - ha spiegato - anzi, le telecamere si sono susseguite nelle varie attività quasi come se fosse un reality e non so se questo conta come essere attore. Il film principale che è stato un po' l'ispirazione è sicuramente "2001 odissea nello Spazio" che ho rivisto ultimamente e trovo sempre molto moderno. Alcune cose di questo film mi piacerebbe averle oggi sulla Stazione spaziale".