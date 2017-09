Antonio Banderas sarà Picasso nella prossima serie tv Genius

Roma, (askanews) - Antonio Banderas sarà Picasso nella seconda stagione della serie tv americana "Genius" (in onda su National Geographic), incentrata sulla vita del pittore di Malaga, città natale anche dell'attore spagnolo.

Nelle immagini Banderas firma autografi nella località francese di Deauville, inaugurando una cabina da spiaggia a suo nome, che ricorda la sua prima partecipazione al festival nel 1998, e concedendosi anche qualche selfie.

"Interpreterò Picasso per la seconda stagione della serie Genius, che sarà trasmesso sui canali americani Fox e National Geographic e poi all'estero", ha dichiarato Banderas in una breve intervista a France Presse a margine del festival del cinema americano a Deauville, dove ha presentato fuori concorso "The Music of silence" del britannico Michael Radford dedicato alla vita di Andrea Bocelli. Nel film Banderas interpreta il maestro che lanciò la carriera del tenore italiano.

La prima stagione della serie tv era dedicata ad Albert Einstein. "Sarà un grosso impegno. Gireremo da inizio novembre a fine marzo. I primi episodi saranno trasmessi ad aprile o maggio", ha precisato l'attore lanciato da Pedro Almodovar.