Charice, cantante filippina star di Glee, diventa maschio

Roma, (askanews) - Per tutti ora è "Jake Zyrus": ha cambiato nome e look Charice, cantante filippina apparsa in tre puntate della seconda stagione della serie tv Glee e ospite nel 2009 dello show per bambini di Rai 1 "Ti lascio una canzone". Artista talentuosa, Charice aveva confidato a Oprah Winfrey tre anni fa di avere "un'anima maschile" e ora ha deciso di indossarla definitivamente.

Capelli corti e vestiti maschili, il nuovo Jake ha raccontato il percorso intrapreso per lasciare i panni di Charice Pempengco, divenuta appena adolescente una star della scena pop internazionale.

"Se conoscete Charice e chi l'amava bene, forse loro mi daranno una chance, forse non come Charice, ma come Jake Zyrus". "Ho l'età giusta e penso che ciò è quello che vedo e ho il diritto di decidere per me stesso. Io sono la mia priorità, amarmi è la mia priorità".

"Sono molto felice della transizione, soprattutto la prima volta che ho fatto un'iniezione di testosterone. Avevo una sensazione strana, mi chiedevo 'qualcosa è cambiato?', ma niente era ancora cambiato. Attualmente sono felice di questi cambiamenti. Ma evidentemente, non ci sono ancora grandi cambiamenti, giusto la voce".

Sulla possibilità di un intervento per il momento l'artista 25enne dice di non essere pronto. E se anche la voce è cambiata, il suo talento resta immutato.