Emergenza rifiuti a Palermo, cumuli di spazzatura in strada

Palermo (askanews) - E' di nuovo emergenza rifiuti a Palermo. La raccolta della spazzatura da giorni procede a rilento e in diverse zone della città sono presenti grossi cumuli di spazzatura fuori dai cassonetti e sui marciapiedi. Stessa sorte per i nuovi cestini predisposte dalla Rap (Risorse Ambiente Palermo), colmi d immondizia.

I lavoratori della Rap, l'azienda che si occupa di raccogliere i rifiuti nel capoluogo siciliano, sono in stato di agitazione e questo ha fatto saltare alcuni turni di raccolta. Gli stipendi ai dipendenti vengono pagati in ritardo - dicono i rappresentanti della Cisl, Uil, Cgil, Fiadel e Filas - e servirebbero nuovi investimenti per ammodernare il parco dei mezzi che spesso sono guasti.