I grandi della musica ricordano Pavarotti all'Arena di Verona

Roma, (askanews) - Arena di Verona pienissima per "Pavarotti - Un'emozione senza fine", lo spettacolo andato in onda su Rai1 il 6 settembre in occasione del decimo anniversario del grande tenore italiano.

Un grande evento televisivo - condotto da Carlo Conti - prodotto da Fep Group in collaborazione con la Fondazione Pavarotti di Nicoletta Mantovani, che ha ricordato la storia umana e artistica dell'indimenticabile Pavarotti. Numerosi gli amici e colleghi che hanno voluto rendere omaggio al Maestro: Pl cido Domingo e José Carreras, Angela Gheorghiu, Fabio Armiliato, Francesco Meli e Vittorio Grigolo. Non sono mancati anche gli inserti "pop": Zucchero, legato a Pavarotti da una profonda stima e amicizia, ha riproposto in duetto "virtuale" Miserere; mentre Eros Ramazzotti ha omaggiato il ricordo del tenore italiano più famoso di sempre con "Se bastasse una sola canzone" che avevano scelto proprio per significare l'impegno sociale di entrambi verso i più deboli, che è sempre stato tra le priorità di Pavarotti.

Hanno partecipato alla serata anche Giorgia, Fiorella Mannoia, Nek, Massimo Ranieri, Il Volo e 2Cellos. In collegamento, Ron Howard, che sta realizzando un docufilm sulla vita del Maestro, e Andrea Bocelli. Presenti anche Fabio Fazio, che ha condotto con Luciano Pavarotti il Festival di Sanremo nel 2000 e Alex Del Piero, che ha ricordato la grande passione del Maestro per la Signora del calcio.