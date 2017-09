Nordcorea, Mogherini: l'Ue prepara sanzioni più pesanti

Roma, (askanews) - L'Unione europea si sta preparando ad inasprire "autonomamente" le sanzioni contro la Corea del Nord. Lo ha detto l'Alta Rappresentante per la Politica Estera dell'Ue, Federica Mogherini.

"Oggi proporrò ai ministri di rafforzare la pressione economica sulla Corea del nord, sostenendo una nuova risoluzione del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e adottando misure economiche più dure", ha dichiarato Mogherini arrivando alla riunione con i ministri della Difesa e degli Esteri dell'Ue a Tallinn, in Estonia.

"La nostra linea europea è molto chiara su questo: più pressione economica, più pressione diplomatica, unità con i partner regionali e internazionali che abbiamo".

"Dobbiamo evitare di entrare in una spirale di scontri che potrebbe essere estremamente pericolosa non solo per la regione, ma per il mondo intero".