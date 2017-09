"Notre Dame de Paris" saluta il pubblico: ultimi show a Verona

Roma, (askanews) - "Notre Dame de Paris", lo show più importante mai prodotto in Europa, si ferma per una lunga pausa. Lo spettacolo che ha stregato milioni di persone, prodotto da David e Clemente Zard, dopo un anno e mezzo di ininterrotto successo e bagni di folla in tutta Italia, andrà in scena per l'ultima volta con il cast originale nella magica cornice dell'Arena di Verona l'8, il 9 e il 10 settembre.

Il bilancio: in un anno e mezzo oltre un milione di spettatori ha affollato le 43 tappe italiane, per 283 repliche a colpi di sold out, in 16 città. Nel 2016 lo show ha fatto impennare le vendite dei biglietti a teatro, capitanando la classifica dei titoli e superando le presenze dei più grandi live della musica rock e pop.

A 15 anni dal suo debutto "Notre Dame de Paris" è diventato un vero e proprio cult, raggiungendo la cifra record di 3 milioni e 800mila spettatori.