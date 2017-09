Londra (askanews) - Primo giorno di scuola, a Londra, per il principino George. Il primogenito di William e Kate, in uniforme scolastica blu navy, pantaloncini e scarpe nere, è stato accompagnato dal papà alla scuola materna privata "Thomas's Battersea", nel sud della capitale britannica e affidato direttamente nelle mani della direttrice, Helen Haslem. La retta per i suoi studi sarà di 17.600 sterline all'anno, poco più di 19mila euro.

George, 4 anni e mezzo, è terzo in linea di successione al trono dopo il nonno Carlo e il papà, William. Proprio in questi giorni, i suoi genitori hanno annunciato di aspettare il terzo figlio.