Soul System, dopo X Factor il disco: puntiamo al mercato estero

Milano (askanews) - Vincitori di "X Factor", i Soul System iniziano l'avventura del primo album di inediti intitolato "Back to the future", "Ritorno al futuro": un mix di generi per sperimentare e mettersi alla prova per il gruppo di 5 ragazzi, 4 di origini ghanesi, cresciuti tra Verona e Brescia.

"Il nostro album ha queste sonorità anni Novanta, c'è tanto funk inteso come James Brown e Michael Jackson, però siamo nel 2017 nel futuro". "Abbiamo detto di non porci limiti con il primo album quindi abbiamo voluto sperimentare con 'Liquido' e ' Single lady' li abbiamo campionati e sono usciti due brani allegri e divertenti, che fanno anche parte del nostro repertorio vista l'esperienza di X Factor".

Il disco è in inglese, la lingua più naturale per il gruppo, ma sull'uso dell'italiano mai dire mai.

"Può succedere tutto, a noi piacerebbe partecipare ai VMas e altre competizioni europee, l'inglese ci spinge a quella situazione, però non si sa mai". "Il nostro obiettivo più grande è portare un prodotto italiano all'estero, pensiamo che finora non sia stato fatto nella maniera più adatta e completa: il panorama estero è molto vario e difficile e competitivo, noi puntiamo a quello".

Tra i temi principali del disco c'è quello della diversità, simboleggiato dalla canzone in "White niggas". "Ognuno di noi ha una caratteristica diversa, sia fisica che caratteriale, abbiamo voluto raggruppare tutto questo in una parole che è anche il nome dei nostri fan".

"E' un messaggio di integrazione multi culturale, vogliamo coinvolgere tutti, e noi pensiamo che una nazione con questa mentalità sia ricca".

"Per vincere noi X Factor vuol dire che qualcosa sta cambiando, siamo sulla strada giusta, non esistono nazioni in cui c'è solo un colore, il mondo è così vario, misto e contaminato che è impossibile caratterizzare la nazionalità per il colore".