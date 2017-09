Spazio, brillamento record sul Sole: il più grande dal 2008

Houston (askanews) - La sonda Sdo (Solar dynamic observation) della Nasa ha catturato, mercoledì 6 settembre 2017, le immagini di due brillamenti solari da record, uno dei quali è da considerarsi il più grande mai registrato nell'attuale ciclo solare che dura 11 anni ed è iniziato nel 2008.

I brillamenti solari, detti anche flare, sono potentissime esplosioni che sprigionano energia equivalente a decine di milioni di bombe atomiche ed emettono radiazioni che si estendono dalla superficie della stella per migliaia di Km nello Spazio. Quando sono particolarmente violente, come in questo caso, possono superare il campo elettromagnetico e l'atmosfera terrestri e avere effetti tangibili anche sulle attività quotidiane dell'uomo sul pianeta, in particolare per quel che riguarda le comunicazioni o la navigazione satellitare.