Torna Otto e Mezzo, Lilli Gruber: corteggio Minniti da mesi

Roma, (askanews) - Forte degli ascolti dell'ultima stagione, torna su La7 Otto e Mezzo. A condurlo sarà Lilli Gruber, che in un punto stampa a Piazza del Popolo ci ha raccontato le principali novità di quest'anno:

"La nuova stagione di Otto e Mezzo, che sarà la decima, sarà ricchissima di notizie, perché sarà un anno elettorale come sappiamo, non solo in Italia. Penso che questa stagione per noi significherà decriptare e decifrare l'indecifrabile, perché le incognite sono tantissime, perché non avremo probabilmente una legge elettorale che ci consegnerà la sera del voto un vincitore chiaro".

"Sarà la stagione dei garanti, dei mediatori, dei negoziatori, sarà molto interessante, ma anche molto complessa da raccontare", ha sottolineato. "Sto lavorando da molti mesi per avere il ministro dell'Interno Marco Minniti. Dalla sera in cui è stata annunciata la sua nomina a ministro dell'Interno. E' praticamente l'uomo che ho corteggiato di più nella mia vita", ha rivelato. "La formula di 8 e mezzo è come un longseller, l'oggetto va lucidato, ma non va stravolto", ha precisato.

Sul ritorno in politica del suo acerrimo nemico Silvio Berlusconi, la giornalista afferma: "Credo che faranno una campagna elettorale abbastanza divisi per poi colpire uniti. In questo Berlusconi resta un federatore abbastanza fenomenale. "Guardateci dall'11 settembre in poi, saremo in onda tutte le sere, alle 20.30, su La7 dopo il tg di Mentana, fino alla fine di giugno".