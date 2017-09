Apre a Milano Anteo Palazzo del Cinema, tanti film ma non solo

Milano (askanews) - Non solo film, vecchi e nuovi, di giovani autori italiani o in lingua originale e sottotitolati. Ma anche libri, cibo, spazi per i bambini e molto altro ancora. Nasce a Milano, "Anteo - Palazzo del Cinema", uno spazio che offre un nuovo modo di vivere la settima arte, come ha spiegato Lionello Cerri, uno dei tre soci fondatori dell'Anteo che da anni aveva pensato di proporre qualcosa di nuovo agli spettatori: condividere l'emozione del cinema ma non solo. "La scommessa è quella: indipendentemente dai capolavori del cinema che ci saranno, è il fatto di educare il pubblico alle belle cose, che ti fanno ridere, commuovere e pensare. Questa è la cosa che ci piace di più".

L'offerta del palazzo del cinema è davvero amplissima. Nove sale cinematografiche, una sala cinema-ristorante, dove gustare le prelibatezze di Eataly durante la proiezione. Una sala multimediale on-demand, come un bel salotto da prenotare con gli amici per scegliere un vecchio film.

Il Palazzo sarà aperto dalle 10 del mattino fino all'una di notte. Accanto alla normale programmazione, c'è spazio per eventi di vario tipo. Una sala è destinata esclusivamente al cinema in lingua originale, un'altra al giovane cinema italiano.

C'è attenzione per le famiglie, con la nursery aperta mentre mamma e papà sono in sala. E per i giovani: un abbonamento per gli under 25 offre un numero illimitato di film con 20 euro al mese.

Poi librerie, un caffè letterario e un giardino dove bere un drink. Un luogo di incontro per la città sulla quale ha scommesso anche il settore pubblico con il comune proprietario dell'immobile. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala: "A Milano partnership tra pubblico e privato funzionano. Il privato in questo caso ha preso la sua parte di rischio investendo in maniera significativa. Noi, il pubblico, concedendo questo spazio per 28 anni. Quando troviamo qualcuno che prende l'iniziativa cerchiamo di seguire soprattutto su un progetto del genere che è splendido. E' innovativo".

Per l'inaugurazione è prevista una giornata di cinema a 2,50 a proiezione.