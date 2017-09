Kim Jong-Un e Trump star del presepio di San Gregorio Armeno

Roma, (askanews) - Ironia e scaramanzia: da questo mix nascono le statuette che rappresentano Trump e Kim Jong-Un a San Gregorio Armeno, celebre via di botteghe artigiane di presepi nel centro di Napoli. Ne esistono due versioni, mini e maxi. A crearle il laboratorio Ferrigno, qui dal 1836, tra i capiscuola dell'arte della terracotta napoletana.

Marco Ferrigno: "Nasce un po' da tutto questo putiferio che si è creato, quindi anche un po' per stemperare i toni abbiamo cercato di rappresentarli un po' sotto l'aspetto ironico. Un po' come accade anche con le vignette umoristiche, cercare di sfruttare il momento e quindi la realizzazione è coincisa con queste due figure. Un po' anche caricaturali, armati entrambi con un missile, chi più grande ce l'ha, fa più paura. Quindi un po' per scherzare, un po' per sdrammatizzare, è nata questa statuina, che sa riscuotendo un grosso successo".

Richiestissimo un altro personaggio che ha segnato le cronache di questo 2017: "Quest'anno una molto richiesta è quella del ragioner Fantozzi, alias Paolo Villaggio. Uno che mantiene stabili le vendite è il neo-presidente Trump".