Messa del Papa a Bogotà con oltre un milione di fedeli

Bogotà (askanews) - Un bagno di folla e affetto per Papa Francesco. Un milione e trecentomila fedeli hanno partecipato alla messa all'aperto del Pontefice nel parco Simon Bolivar di Bogotà.

"Anche qui, come in altre parti del mondo, ci sono fitte tenebre che minacciano e distruggono la vita", ha detto il Papa: "Le tenebre dell'ingiustizia e dell'inequità sociale; le tenebre corruttrici degli interessi personali o di gruppo, che consumano in modo egoista e sfrenato ciò che è destinato al benessere di tutti; le tenebre del mancato rispetto per la vita umana che miete quotidianamente l'esistenza di tanti innocenti, il cui sangue grida al cielo; le tenebre della sete di vendetta e di odio che macchia di sangue umano le mani di coloro che si fanno giustizia da soli; le tenebre di coloro che si rendono insensibili di fronte al dolore di tante vittime".

A conclusione della messa, il Papa ha incontrato una delegazione di vescovi venezuelani, giunti nella vicina Colombia per il viaggio di Francesco, che "lo hanno informato sulla acutizzazione della crisi e la radicalizzazione dell'atteggiamento del Governo", hanno riferito gli stessi presuli, guidati dal cardinale di Caracas Jorge Urosa, e "Francesco ha sottolineato che segue con preoccupazione gli eventi in Venezuela".