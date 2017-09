Messico, sisma di magnitudo 8 nel paese, popolazione in fuga

Città del Messico (askanews) - Un terremoto di magnitudo 8 sulla scala Richter ha avuto luogo venerdì mattina nel Sud del Messico. Lo annuncia l'Istituto geologico degli Stati uniti (Usgs). Il sisma è stato registrato alle 4:49 ad una profondità di 35 chilometri.

Emessa anche un allerta tsunami per le coste centroamericane del Pacifico dall'Ecuador al Guatemala. Interessate all'allerta sono le coste di Ecuador, Nicaragua, Panama, Honduras e Guatemala. Il terremoto, ha avuto il suo epicentro al largo nell'oceano, 120 chilometri a sudovest della cittadina di Tres Picos, nel Chiapas.

Il terremoto è stato avvertito anche a Città del Messico dove, come si vede nelle immagini la gente si è riversata per strada e in alcuni quartieri è mancata l'elettricità.

Ancora presto per fare un bilancio dei danni.