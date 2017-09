Moda New York, danze tribali nella giungla urbana di Desigual

New York (askanews) - Colori, musica, danze tribali, come sempre la sfilata Desigual in occasione della New York Fashion Week è diventata una festa per gli occhi. La collezione primavera-estate 2018 è ispirata alla giungla, sia in senso letterale, sia in senso metaforico riferendosi alla giungla urbana, per mettere in risalto la diversità e l'individualità, ma anche la vitalità e l'ottimismo.

A disegnare la collezione lo stilista francese Jean Paul Goude, direttore artistico della casa di moda spagnola che ha voluto mescolare culture diverse attraverso una tavolozza di colori che si fa sicuramente notare.