Spazio, in orbita con successo navetta militare Usa X-37B

Cape Canaveral (Florida), 7 set. (askanews) - La Space X ha messo in orbita con successo la navetta senza equipaggio dell'aeronautica militare statunitense, la X-37B, giunta alla sua quinta missione i cui obbiettivi rimangono al solito top secret.

L'Usaf si è limitata a spiegare in un comunicato che la missione "continua a perfezionare le prestazioni di questo dimostratore di tecnologie spaziali che costituisce anche una piattaforma per dei carichi utili sperimentali", in particolare nel caso in questione dei piccoli satelliti.

Nel corso della sua precedente missione l'X-37B aveva effettuato un volo orbitale ininterrotto di 718 giorni, prima di riatterrare il 7 maggio scorso.