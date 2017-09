Tech Tour sbarca a Roma, per selezionare le start-up innovative

Roma, (askanews) - Tech Tour, la community internazionale di investitori che facilita gli investimenti in imprese innovative, torna in Italia, per la sua quarta edizione e accende i riflettori sul meglio delle nostre imprese innovative e tecnologiche. I temi di applicazione spaziano dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione alla tecnologia del lusso, fino a quella in campo alimentare e al risparmio energetico.

L'obiettivo è l'incontro tra i grandi investitori internazionali, con i maggiori fondi di investimento e i business angels italiani ed esteri che partecipano all'edizione e sono in cerca di occasioni di crescita.

Tech Tour si tiene l'11 e il 12 settembre a Roma: una vera e propria vetrina sul meglio delle startup e delle imprese innovative della scena tecnologica italiana che si presenteranno davanti ad una platea unica, di oltre 80 tra rappresentanti di fondi internazionali e grandi investitori italiani ed esteri creando così una occasione speciale per facilitare le connessioni tra investitori e aziende ma anche tra investitori locali e internazionali.

Marco Trombetti di Picampus, imprenditore, presidente di Tech Tour 2017. "Tech Tour è una bellissima iniziativa in cui Venture capitalist italiani ed europei si incontrano per vedere 26 start-up italiane migliori nella prima fase, dove raccolgono fino a 3 milioni di capitale".

Per l'occasione verrà anche presentata la sesta villa di Picampus che ospiterà la scuola dell'intelligenza artificiale. "Abbiamo offerto la nuova villa agli amici di Tech Tour per il nostro aperitivo di benvenuto. Saranno loro i primi a beneficiare della villa".