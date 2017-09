Vasco Rossi fa la foto di gruppo al mare e posta il video su Fb

Roma, (askanews) - Pantaloncini blu, maglietta bianca, occhiali da sole e cappellino azzurro. Foto di gruppo per Vasco Rossi sulla spiaggia di Castellaneta, in provincia di Foggia, in Puglia, dove il rocker è solito soggiornare per le vacanze estive. "Klippi..!!..prove di.. foto di gruppo..!? Castellaneta Beach..!!", scrive il rocker sul suo profilo Facebook dove ha postato anche il video.