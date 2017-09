Festival di Venezia, il red carpet de "La Fidèle"

Venezia (askanews) - Tappeto rosso con applausi per la neo-mamma Adèle Exarchopoulos, che, tornata in forma smagliante, è alla Mostra del Cinema di Venezia 2017 per presentare La Fidèle, film di Micha l R. Roskam selezionato per rappresentare il Belgio agli Oscar 2018.

Il film è un gangster movie in cui Adèle veste i panni di Bibi, una pilota di auto da corsa travolta in un amore passionale con Gigi (Matthias Schoenaerts), un gangster di una banda di Bruxelles. Sul red carpet il regista con i due protagonisti.